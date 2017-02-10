經典賽》委內瑞拉28人沒有他 卡布雷拉痛罵總管「騙子」

大都會游擊手卡布雷拉沒入選委內瑞拉28人名單。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕大都會游擊手卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）原是經典賽委內瑞拉50人名單一員，即使有總教練維茲奎爾（Omar Vizquel）掛保證，但昨天公布的28人名單中沒有他的名字，對此卡布雷拉難掩失望，直呼總管「根本就是騙子」！

今年31歲的卡布雷拉在2016年球季568打數繳出23轟、62打點0.280/0.336/0.474的打擊三圍，可說是他生涯最好的一年，和他同守位的競爭對手艾斯科巴（Alcides Escobar）、賈維斯（Freddy Galvis）相比並不遜色。

雖然有主帥維茲奎爾相挺，卡布雷拉也為這次經典賽下了功夫準備，但最後沒能入選28人名單，對此失望的他將砲火轉向委內瑞拉總管吉倫（Carlos Guillen），大罵「被出賣了」，「我不能打經典賽是因為吉倫是隊上最難搞最狡猾的人，這讓我覺得對總教練維茲奎爾不僅沒有該有的尊重，反而是種恥辱。」