NBA》痛批甜瓜本性難移 禪師：外界誤解
2017/02/10 16:31
安東尼。（資料照，美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕尼克總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）日前在推特引用專欄作家的文章，諷刺當家球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）本性難移，不願意改進自己的缺點，此舉引起軒然大波。不過傑克森今天在推特上澄清，改口說這一切都是外界解讀錯誤。
傑克森曾頻頻抱怨安東尼太黏球，對於他在三角戰術的角色不甚滿意，並把他擺在交易檯面上，企圖將他交易出去，而日前更引用《Bleacher Report》專欄作家Kevin Ding的文章，內容批評安東尼沒有像喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant）的求勝慾望。
傑克森在推特上贊同他的觀點，寫道：「他說得對極了，我在CBA時期就學到一課，人的本性難移。」此舉很明顯就是在批評安東尼，引發媒體揣測尼克球團內訌越來越嚴重。
不過，傑克森今天在推特上滅火，貼文表示，「誤解的推文引發一陣暴風雨，我不希望這個社會又再度被撕裂，就隨它去吧。」對於上一篇推文是否批評安東尼，禪師則不願進一步回應。
尼克總管傑克森。（資料照，美聯社）
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