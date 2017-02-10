NBA》場均38分鐘太操 羅利：我想休息

羅利。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍目前以32勝22敗位居東部第4，但近13場賽事僅拿下4勝，防守與疲勞問題被認為是近期陷入疲軟的主因，後衛羅利（Kyle Lowry）也坦言體能面臨極大挑戰「休息是目前最好的夥伴。」

暴龍上役3分不敵灰狼，近13場賽事僅拿下4勝，德羅森（DeMar DeRozan）曾表示，希望球隊能提升防守競爭力，總教練凱西（Dwane Casey）也說「我們必須阻止對手切入、低位單打等等，防守還有很多問題要努力。」

暴龍目前以32勝22敗位居東部第4，為解決防守問題，凱西也企圖在練球期間加強基礎訓練，但比起訓練，羅利卻更想得到喘息「訓練很重要，休息也同樣重要，我們打了太長時間，也經歷很多旅行，休息是目前最好的夥伴。」

羅利今年平均上場37.7分鐘，是暴龍上場時間最長的球員，而德羅森也以35.5分鐘緊追在後，暴龍下場將在主場迎戰活塞，如何在戰績與球員調度間取得平衡，將是暴龍能否維持領先的關鍵。

總教練凱西。（資料照，美聯社）