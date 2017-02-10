棒球》林安可、賴智垣先蹲後跳 實力夠了再挑戰職棒
2017/02/10 16:52
林安可（右一）和賴智垣（右二）是目前國內業餘球界頗受矚目的投手。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕現就讀文化大學二年級左投林安可以及台體大二年級的右投賴智垣，兩人都是2015年U18世界盃國手，潛力備受看好，對於是否會提前挑戰中職，林安可和賴智垣都說，「先把自己準備好，等累積足夠實力再考慮。」
林安可父親是台灣人、母親是阿根廷人，「台阿混血」的俊俏外型，經常吸引年輕女球迷目光，不過更吸睛的是他的球技，184公分高的勻稱身材，左投優勢加上最快146公里速球，被視為國內業餘「大物左投」。
和一年多前U18世界盃相較，林安可認為，上大學後他的球速和投球續航力更好了，更多了比賽經驗，印象最深刻的是去年冬盟對韓職聯隊先發3局狂飆8K。會不會循學長林子崴的路，在文大還沒完成學業就先挑戰職棒？林安可說，「先打出成績再說，還不一定。」
賴智垣是前職棒投手賴有亮的兒子，去年冬盟飆出147公里速球，讓許多球迷記住他的名字。3月4日台體大迎戰早稻田大學，屆時賴智垣有機會登板投球，對於日本球員印象，他說，去年U23世界盃曾隨培訓隊到日本和巨人二軍球隊比賽，覺得這些職業選手和他的年紀差不多，但技術卻差很多。
從西苑中學升上台體大，賴智垣球速明顯提升，他歸功重訓和教練提點小動作，讓他球技更精進。挑戰中職、向老爸看齊是賴智垣的終極目標，不過他說，「會把大學4年唸完，現在職棒很競爭，先累積實力，未來再挑戰。」
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