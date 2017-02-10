NBA》交易截止日逼近 諾埃爾不把傳聞放心上

諾埃爾與總教頭布朗。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕外傳七六人有意將諾埃爾（Nerlens Noel）與歐卡佛（Jahlil Okafor）當作籌碼，想趕在交易截止日（美國時間2月23日）前將兩人交易出去，以換取首輪選秀權。不過諾埃爾似乎不受交易傳聞困擾，反而在接受訪問時表示自己根本沒聽到確切的消息，所以沒把這件事放在心上。

今日在對戰魔術的比賽過後，諾埃爾接受採訪時表示，自己都把心思放在球場上，「我沒有去注意這個傳聞，只把心思放在比賽上。而且交易的決定權在球團上，那就讓他們去做決定，」諾埃爾接著說道，「我並沒有聽到任何具體的消息，所以也沒有認真去看待這件事。」

諾埃爾為2013年首輪第6順位被鵜鶘選中，隨後被交易至七六人。本季出賽25場，上場20分鐘，場均8分、4.8籃板、1助攻。