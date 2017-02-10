SBL》籃協擬防賭相關規範 台啤3連戰換主帥不利多

閻家驊（右二）曾率台啤去年奪冠，如今因涉賭辭去總教練一職。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕前台啤總教練閻家驊涉入賭博案遭約談，昨請辭主帥一職，震撼台灣籃壇，今中華籃協表示，正研擬相關規範，若之後判決無罪，但起訴書中明載有道德瑕疵，將永不錄用，判決有罪則絕對永不錄用。

中華籃協今天發文給SBL、WSBL各隊，文中指出3年前已發文提醒各隊遵守「運動彩券發行條例」，近期也將召開理監事會議研擬相關規範，包括疑似涉及簽賭事件，於起訴前及被起訴階段，暫停一切職務，靜待司法調查。

籃協表示，經判決後確定無罪者回復職務；雖屬判決無罪，但起訴書中明載有道德瑕疵者，永不錄用；若判決有罪，永不錄用。秘書長李一中強調，「對此採取高道德標準，和教育部體育署都有共識。」

今起SBL將在高雄巨蛋連打3天，台啤將展開3連戰，臨時換帥卻逢「保二」關鍵，考驗代理教頭周俊三的執教能力。

台啤今起將在高雄展開三連戰。（資料照，記者黃志源攝）