NBA》45年來第一人！魏少對決衛冕軍寫這項記錄
2017/02/10 17:42
〔體育中心／綜合報導〕「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天繳出本季第26次大三元，生涯累計63次，率領雷霆以118：109擊倒衛冕軍騎士，而這也是睽違45年後，首次有人單季對上衛冕軍拿到2次大三元的紀錄。
「魏少」魏斯布魯克今天攻下29分、12籃板、11助攻，單季勇奪26次大三元，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson）並列史上第三，而魏少之前面對騎士曾繳出20分、12籃板、10助攻，今天再度有大三元演出，成為自1971-1972賽季的名人堂球星哈夫利切克（John Havlicek）之後，第一位單季與衛冕軍交手拿下2次以上大三元成績的球員。
值得一提的是，魏斯布魯克生涯大三元拼圖只剩下馬刺、公牛、黃蜂還沒有成為苦主。
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