NBA》接顧問滿一週 魔術強森發豪語：盼能發號施令

魔術強森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）日前重返湖人隊擔任顧問，將協助老闆珍妮‧巴斯（Jeanie Buss）運作球隊，他也發下豪語「盼能成為發號施令的人。」

魔術強森日前受珍妮邀請擔任顧問，將直接給予珍妮籃球方面的建議，新官上任三把火，魔術強森也展現企圖心「盼能成為發號施令的人，因為那是最有效率的工作方式。」

魔術強森也說：「我現在只是顧問，我很清楚知道這一點，但到最後，大家仍會聚在一起討論，誰會是最後做決定的人，讓我們拭目以待吧。」並說道，「我在球隊的時間可能很長或很短，我也無法保證什麼，就繼續關注下去。」

魔術強森也表示，湖人若要重返西區強隊仍需要2到3年的時間，目前將先專注研究營運相關的內容，如新版勞資協議與球員薪資等等，也期待與湖人總教練華頓（Luke Walton）的會面。

湖人總教練華頓。（資料照，美聯社）