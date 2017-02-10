NBA》接顧問滿一週 魔術強森發豪語：盼能發號施令
2017/02/10 17:52
魔術強森。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）日前重返湖人隊擔任顧問，將協助老闆珍妮‧巴斯（Jeanie Buss）運作球隊，他也發下豪語「盼能成為發號施令的人。」
魔術強森日前受珍妮邀請擔任顧問，將直接給予珍妮籃球方面的建議，新官上任三把火，魔術強森也展現企圖心「盼能成為發號施令的人，因為那是最有效率的工作方式。」
魔術強森也說：「我現在只是顧問，我很清楚知道這一點，但到最後，大家仍會聚在一起討論，誰會是最後做決定的人，讓我們拭目以待吧。」並說道，「我在球隊的時間可能很長或很短，我也無法保證什麼，就繼續關注下去。」
魔術強森也表示，湖人若要重返西區強隊仍需要2到3年的時間，目前將先專注研究營運相關的內容，如新版勞資協議與球員薪資等等，也期待與湖人總教練華頓（Luke Walton）的會面。
湖人總教練華頓。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》45年來第一人！魏少對決衛冕軍寫這項記錄
- NBA》痛批甜瓜本性難移 禪師：外界誤解
- NBA》公鹿帕克十字韌帶又斷裂 本季報銷
- NBA》名人明星賽變身柯瑞？庫班備戰狂練跳投（影音）
- NBA》麥康諾致命拋投 七六人逆轉魔術中止5連敗 （影音）
推薦新聞
-
中職》朱康震請辭13日生效 王惠民暫代2017/02/10 18:00
-
NBA》場均38分鐘太操 羅利：我想休息2017/02/10 17:53
-
NBA》45年來第一人！魏少對決衛冕軍寫這項記錄2017/02/10 17:42
-
NBA》痛批甜瓜本性難移 禪師：外界誤解2017/02/10 16:31
-
棒球》早稻田大學訪台百年紀念賽 3月火熱開打2017/02/10 16:21