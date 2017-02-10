中職》林泓育頻頻開砲 交流賽不上機率大

Lamigo桃猿隊林泓育。（記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿今天飛抵石垣島，連續2年與日職千葉羅德打交流賽，林泓育、王柏融在打擊練習時頻頻開砲，春訓狀況調整得相當不錯。

羅德春訓基地靠近海邊，午後風勢頗強，林泓育、王柏融、陽耀勳、林政億在風勢助陣下，相繼把球夯出全壘打牆，林泓育一度連續3個打席開砲，他卻不以為意地說：「只是練習而已啦！」

林泓育2月1日才投入春訓，來石垣島前向教練團報備，還要再調整一段時間，總教練洪一中表示，明天起2場交流賽，若非必要應該不會讓林泓育上場。

Lamigo桃猿隊王柏融（左）與林泓育（右）進行雙人打擊練習。（記者陳志曲攝）