中職》石垣島交流戰前先勞軍 Lamigirls群芳熱舞吸睛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿和羅德隊於2月11、12日在石垣島進行的「亞洲門戶交流戰」，今晚Lamigirls也和球迷同樂，展現活力表演。

LamiGirls成員小喵、Eli、Mia、咪雅、小鹿以及Youna共6人於石垣島棒球場，與日本職棒羅德啦啦隊一起彩排，準備在11日、12日交流賽登場表演。

明天首場「亞洲門戶交流賽」，Lamigo桃猿隊以年輕選手為主，22歲右投林樺慶先發，先發打序也在稍早公布。

Lamigirls現場演出，並開心舉杯。（記者陳志曲攝）

Lamigirls現場演出。（記者陳志曲攝）

Lamigirls現場演出。（記者陳志曲攝）

Lamigirls現場演出。（記者陳志曲攝）

Lamigo首戰先發陣容。（取自Lamigo Monkeys FB）