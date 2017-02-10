經典賽》台灣隊移地澳洲熱身賽 這次唱的真的是「國歌」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰3月開打在即的經典賽，台灣隊日前移地澳洲訓練，與澳洲職棒、業餘隊打熱身賽時，別於國際賽只能奏國旗歌，有現場球迷錄下賽前高唱「國歌」的影片，相當感人。

台灣隊澳洲移訓，熱身賽吸引大批僑胞攜帶國旗在看台上加油，布里斯本華僑文教服務中心更提供國旗和音響設備，讓澳洲僑胞、球迷以及台灣隊身處異地仍能看見、聽見國歌和國旗。