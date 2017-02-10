中職》朱康震請辭13日生效 王惠民暫代
2017/02/10 18:00
朱康震。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中職秘書長朱康震因個人因素，於今年除夕夜請辭，中職會長吳志揚和其懇談後，決定同意秘書長請辭，請辭案13日正式生效，秘書長職務由原副祕書長王惠民暫代。
有關秘書長朱康震請辭案，中職今正式發布公告，公告如下：
本聯盟朱秘書長基於個人因素請辭案，業經吳會長詳細了解原因並懇談，決定尊重其意願勉予同意，並於106年2月13日生效，秘書長職務由副秘書長王惠民暫代。
副秘書長王惠民將暫代朱康震一職。（資料照，記者張嘉明攝）
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