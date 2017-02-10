SBL》教練席上少一人 台啤球員：不習慣

閻家驊因涉賭請辭台啤總教練。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕SBL第14季例行賽連兩週在高雄巨蛋舉行，今天由台啤、金酒打頭陣，台啤總教練閻家驊昨因涉入簽賭案請辭，今天確定不會現身場邊，也不會坐在教練席，台啤球員今天受訪時都表示，很不習慣、怪怪的。

台啤昨天全隊搭遊覽車從台北南下，不少球員都反應是在搭車時看到教練的新聞，周伯勳表示，當下很震驚，毫無預警地得知這個消息，蔣淯安也表示，他是在搭車時看到，被新聞嚇到。

從第一季以球員身分加盟台啤，「小六」王建惟現在仍在台啤，目前擔任體能教練，跟著閻家驊超過十季，王建惟表示，閻哥不在，對他們影響真的很大，台啤籃球隊有今天的成績，閻哥是最大功臣。

王建惟。（資料照，記者林岳甫攝）

控球後衛于煥亞表示，球員現在能做的就是把球打好、去贏球，只是閻哥過去每場都會到現場，有他在，打球會有安定感。

閻家驊也透過管理王建智傳訊息到球員群組：「暫時我不能跟大家並肩比賽，台啤的態度，精神，士氣要永遠的保持，場上絕不可稍有疏忽，懈怠，我每場都會在電視機旁幫各位加油！請轉台啤籃球隊所有隊職員 閻家驊」