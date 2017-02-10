NBA》逆轉拓荒者摘勝 綠衫軍教頭大讚子弟兵

I.湯瑪斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今靠著「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）飆進34分帶領下，克服17分差距逆轉擊敗拓荒者，展現頑強韌性，賽後總教練史帝文斯（Brad Stevens）也讚賞子弟兵「希望每晚都能有這樣的表現。」

塞爾提克今作客波特蘭，一度落後多達17分，但靠著I.湯瑪斯挺身而出飆進34分及新秀後衛史馬特（Marcus Smart）繳出18分6籃板5助攻5抄截的全能表現，成功收下本季第34勝。

賽後塞爾提克教頭史帝文斯對子弟兵的表現十分滿意，「這場勝利對我們非常重要，希望每晚都能有這樣的表現。」更稱讚I.湯瑪斯與史馬特「他們總能改變戰局，替球隊做出貢獻。」

塞爾提克今以120：111奪勝，目前以34勝19敗高居東部第2，與龍頭老大騎士有2.5場差距，下場將對決西部勁旅爵士。

塞爾提克總教練史帝文斯。（美聯社）