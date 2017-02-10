NBA》不愛魏少就是不愛籃球？巴克利遭網友狠酸

Facts. pic.twitter.com/THaQNdQFvT — NBA on TNT （@NBAonTNT） 2017年2月10日

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星巴克利（Charles Barkley）轉職球評後常常語不驚人死不休，日前他才批評「詹皇」詹姆斯不知滿足，稍早他在電視轉播節目《TNT》上表示「如果有人不喜歡魏斯布魯克，那他就不喜歡籃球。」沒想到卻引來網友一陣砲轟。

今日魏斯布魯克迎戰騎士繳出本季第26次大三元，也是生涯累計第63次，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson）並列史上第三的成績。巴克利表示魏少非常優秀，稱讚：「如果身為一個球員不喜歡魏少，那就代表他不喜歡籃球。」此言一出，不少網友紛紛在底下留言，「那我大概就是不喜歡籃球」、「如果你不喜歡巴克利，代表你有腦袋」、「又在開玩笑」，不過也有少數網友留言表示贊同，「魏少很棒」、「我很喜歡看他打球。」

今日雷霆對戰騎士奪下勝利，魏斯布魯克在此役也繳出29分、12籃板、11助攻的「大三元」成績，雷霆下一場比賽將在台灣時間12日早上9：30於自家主場對上勇士。

魏少率隊輕取衛冕軍。（美聯社）