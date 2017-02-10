NBA》「他有明顯進步」德佬大讚小牛新希望巴恩斯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小牛今靠著「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）第4節最後2.8秒的關鍵跳投，將比賽逼進延長賽，再依靠前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）接管延長賽，終場就以112：105氣走爵士，賽後諾威斯基也大讚巴恩斯「他有明顯進步」。

諾威斯基第4節最後2.8秒砍進追平比數的中距離，延長賽則輪到巴恩斯挺身而出，包辦小牛12分其中的8分，全場繳出31分4籃板成績，巴恩斯今年球季平均可貢獻20.4分，是小牛陣中主要得分手。

諾威斯基賽後也大讚巴恩斯「從開季到現在，他表現的越來越出色，即使在我缺陣的時候，他也讓我們一直持續保持競爭力，有很明顯的進步，看見他成長是很有趣的事。」

巴恩斯轉戰小牛後，成為小牛得分主力，平均上場35.9分鐘可貢獻20.4分5.3籃板，與上季效力勇士時的11.7分4.9籃板相比，有明顯成長。

巴恩斯。（美聯社）

諾威斯基砍進關鍵中距離。（美聯社）