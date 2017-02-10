經典賽》台灣隊今練球 澳洲當地媒體採訪郭總、大師兄
2017/02/10 18:45
台灣隊練球。（棒協提供）
〔記者林宥辰／綜合報導〕赴澳洲移訓的台灣隊今天沒有比賽，全隊進行打擊及內野守備練習，練球過後，澳職當地雜誌媒體也前往採訪台灣隊。
台灣隊今天練球重點在打擊及內野守備，明天休兵1日後週日繼續練球，下一場熱身賽預計下週一對溫莎皇家，練球結束後，黃金海岸當地雜誌社採訪記者瑞絲朋，來到現場訪問總教練郭泰源、隊長林智勝及體能教練江奕昌。
林智勝接受澳洲當地媒體採訪。（棒協提供）
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