網球》母遭控欠30萬房租 謝淑薇開砲：體育署的5千萬呢？
2017/02/10 20:53
網球好手謝淑薇。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕網球好手謝淑薇風波不斷，在退出里約奧運後，她和網協仍因補助款隔空交火，近日母親胡展芸又被指控積欠30萬房租，房東無處可討，忍無可忍才投訴。
有人投訴謝淑薇母親未和家人同住，以假名在高雄承租套房，只繳了第一個月7千元房租，之後積欠30萬避不見面，房東為此請代書開調解會，但謝淑薇和其兄弟姊妹未到場，調解不成立，提告勝訴要回房子後找不到人，卻留下滿屋子凌亂雜物，才憤而投訴。
背上又多一支箭射過來，謝淑薇稍早於臉書再度開砲，「謝家父母養好幾個為國爭光的小孩，養到房租都付不出來了...體育署說的5千萬到底去哪裡了？請蔡政府詳查。別讓國家的頂尖選手，連房租都付不出來好嗎？」不少網友聲援謝淑薇，認為「可以積欠房租5年的房東，也是滿有愛的」、「一個月房租7千只繳了一個月，然後就積欠了30萬房租未繳？這算法太神奇了」
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