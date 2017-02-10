NBA》三巨頭沒輪休仍吞敗 騎士主帥這樣說...
2017/02/10 21:17
「詹皇」詹姆斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士近來戰績亮眼奪下4連勝，總教頭泰倫魯（Tyronn Lue）賽前才語帶曖昧表示，可能讓球隊主力詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love）「三巨頭」同場輪休，沒想到話還猶言在耳，今日對戰雷霆就吃癟，而且三巨頭「一個都沒少」。
泰倫魯表示，球隊在比賽遇到一些挫折當然是好事，「這是一場艱難的比賽。6天4場比賽對球員來說是一個考驗，不過球員並沒有放棄，所以我很喜歡這場比賽的競爭過程。」
詹姆斯對比賽結果也發表了看法，他表示球員理所當然會懷念4連勝的感覺，不過背靠背比賽對球員有點吃力，「回到家後，我們仍會為這一連串的比賽感到自豪。」
此役對戰雷霆，詹姆斯上場41分鐘，繳出18分、5籃板、7助攻的成績。
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