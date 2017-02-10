HBL》陳旻洋關鍵上籃 泰山延長賽淘汰東泰

泰山楊皓喆。（記者王藝菘攝）



〔記者廖聿偉／新莊報導〕泰山高中和東泰高中準決賽皆吞下四連敗，面臨背水一戰，泰山靠著高三主控陳旻洋於正規賽槍響前投進高難度上籃，追平比數、死裡逃生，泰山在延長賽士氣大振，終場82：76擊敗東泰高中，勝場數開張，晉級還未絕望。

陳旻洋今扮演球隊英雄，除了投進追平分外，延長賽快速進帳3分，穩定軍心。泰山以引為傲的三塔在準決賽陸續崩塌，韓杰諭和尤楚翔受傷，場上僅剩譚傑龍苦撐，昨他再攻下17分、20籃板，成為球隊禁區重要的屏障。

東泰陳柏彥攻下30分，無奈另一主力戚本璿五犯離場，全隊拚戰至延長賽才敗下陣來，戰績0勝5敗，無緣決賽。

東泰戚本（王睿）（中）。（記者王藝菘攝）