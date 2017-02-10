HBL》衛冕軍淡商提前出局 南山感謝上天給機會

林釵絹打出代表作。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕南山高中林釵絹今打出代表作，轟下本屆新高23分、13籃板，多次高難度的出手，撕裂淡水商工的防線，菜鳥後衛李吟娸則挹注18分、5抄截，聯手助南山高中70：56擊敗淡水商工，戰績2勝3敗，晉級4強仍保有一線生機。

南山高中傷兵滿營，後衛黃楷媜、溫思涵相繼受傷，全隊僅剩8名可用之兵，複賽先吞下三敗，才逐漸找回勝利模式，連剋北一女中和淡商。

複賽得分王吳佳樺在飆進26分，無奈獨木難挑大樑，二連霸的淡商提前出局，繼97學年度後，相隔7年再度被屏除於4強門外。

菜鳥李吟娸挹注18分、5抄截。（記者王藝菘攝）

南山林佳儀（中）帶球上籃，淡商球員防阻不及。（記者王藝菘攝）