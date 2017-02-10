SBL Live》周儀翔半場13分 達欣雙位數領先台銀
2017/02/10 21:30
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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台銀
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9
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22
|31
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達欣
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19
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28
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47
第二節
次節達欣以一記三分彈開張，前一節外線10投0中的台銀，終於靠陳順詳投進全場第一顆三分球，但始終和達欣維持10分差距，布拉籃下制霸，李恩僅拿下9分，但他力阻呂濟而上籃，台銀也逐漸找回手感，可惜台銀在第2節接近尾聲時門戶大開，達欣內外兼攻，上半場打完47：31大幅領先。目前周儀翔、布拉、李恩並列全場最高13分。
第一節
台銀率先開張，達欣在蘇翊傑、布拉攜手下取得領先，布拉又一次灌籃，將籃框架移位，比賽被迫暫停。一哥周儀翔殺入禁區跳投，達欣近4分鐘14：2攻勢，將領先來到雙位數，反觀台銀進攻當機瘋狂打鐵，首節9：19落後達欣。
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