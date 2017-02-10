NBA》鬧場遭驅逐 紐約球迷聲援前尼克球星（影音）

〔體育中心／綜合報導〕前尼克球星歐克利（Charles Oakley）昨前往麥迪遜廣場花園觀賽時，與保全發生肢體衝突，遭驅逐出場並被逮捕，紐約球迷今在麥迪遜廣場花園舉行的NHL比賽中，高喊「FREE OAKLEY」聲援歐克利。

歐克利昨到麥迪遜廣場花園觀看尼克與快艇的比賽，歐克利因不滿尼克老闆多蘭（James Dolan）未邀請他參與尼克70周年慶祝活動，因而對多蘭咆哮，遭制止仍不聽後，與保全發生衝突，隨即遭驅逐出場。

而今在麥迪遜廣場花園舉行的NHL比賽中，球迷也高喊「FREE OAKLEY」聲援歐克利，另外許多NBA球星如詹姆斯（LeBron James）、保羅（Chris Paul）及魏德（Dwyane Wade）等人也紛紛發文力挺歐克利，認為尼克球團不該如此對待曾效力10年生涯的傳奇球星。

歐克利與保全發生衝突。（資料照，美聯社）