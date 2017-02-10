SBL》閻家驊請辭後台啤首戰 驚險擊敗金酒

台啤休息區暫代總教練 周俊三（右一）、助理教練劉華林（右二）、王建惟（右三）與球員專注場上比賽。（記者黃志源攝）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕第14季SBL例行賽連兩週於高雄巨蛋舉行，今起連三天熱戰，台啤、金酒打頭陣，台啤總教練閻家驊辭職後，球隊首戰，台啤關鍵時刻6罰5中，終場以99：91罰得勝利。

金酒好手陳靖寰闊別兩球季，自第12季後，首度先發上陣，他先前膝蓋前、後韌帶撕裂，缺陣將近兩年，此役出賽8分鐘，得分掛蛋，第三節領到第五犯畢業。

兩隊洋將首節手感頗佳，互有領先，但維持在個位數分差，上半場B.戴維斯、菲爾普斯各攻下10分與19分。

易籃後，金酒一度取得超前，雙方陷入拉鋸，爭議判決出現在末節剩4分02秒時，菲爾普斯因不滿裁判吹判爆粗口回應，領到一次技術犯規，裁判響哨瞬間，周伯勳正在罰球，他仍投進，第二罰也命中，由隊友于煥亞執行技術犯規罰球。

倒數1分鐘，金酒發生兩次要命失誤，喪失球權，台啤也趁機拉開三分差，隨後把握6罰機會，6投5中，金酒沒能把握進攻機會，讓台啤驚險帶走勝利。

台啤戴維斯快攻灌籃。（記者黃志源攝）



金酒菲爾普斯。（記者黃志源攝）

