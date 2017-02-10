網球》聯邦盃「台俄大戰」 李亞軒、張凱貞打頭陣

聯邦盃世界2組「台俄大戰」，第2點單打則由「網球精靈」張凱貞（左）對決俄國畢林可娃。（網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕聯邦盃世界2組「台俄大戰」，台灣時間明晚7點半在莫斯科室內硬地球場開打，週五晚間抽籤對陣出爐，世界女單258名的李亞軒，首戰高居39席的俄國名將瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）；第2點單打則由「網球精靈」張凱貞對決畢林可娃（Anna Blinkova）。

聯邦盃採5戰3勝制，周日同樣時間，改由張凱貞單挑瑪卡洛娃、李亞軒強碰畢林可娃；至於壓軸第5點雙打，台將派出詹謹瑋／李亞軒對上韋珂莉安塞娃（Natalia Vikhlyantseva）、凱林絲卡雅（Anna Kalinskaya），我國想踢館可說硬仗連連。

台灣娘子軍去年爆冷扳倒東歐勁旅波蘭，史上首度登上世界2組，此行仍由資深隊長王思婷領軍，期待抗俄復仇。台灣女網隊自1985年後，第2度強碰俄羅斯，前次我國0：3落敗且1盤未得，此次地主陣容多以人高馬大的新生代為主，實力仍非常堅強。

李亞軒（左）首戰得以小搏大，力抗高居世界女單39席的俄國名將瑪卡洛娃。（網協提供）