亞巡賽》Maybank錦標賽 第2回合台將剩呂偉智晉級
2017/02/10 20:32
魏斯伯格第2回合躍居第1。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕歐、亞巡迴賽共同舉辦的Maybank錦標賽，今天傍晚在吉隆坡打完第2回合，奧地利選手魏斯伯格（Bernd Wiesberger）打出63桿，以總計132桿躍居第1。4名台將只有呂偉智以142桿並列51名，跨過晉級門檻。
Maybank錦標賽今天順利打完前兩回合，晉級門檻落在142桿，呂偉智剛好達標，這回合他打出73桿，打下1鷹、2鳥，挨了5個柏忌。他在第9洞第2桿攻上果嶺，這球幸運滾進洞裡，成了他晉級的關鍵。
同場出賽的詹世昌，推桿手感不理想，今天吞了4個柏忌有3個是果嶺3推，他花了75桿打完，總計144桿，這兩回合他的木桿和鐵桿都打得很正常，但出現7個柏忌，有6個是3推，推桿成了最近他要調整的重點。
林文堂這回合繳出71桿，總計145桿也未能打進決賽。洪健堯兩回合花了146桿。
31歲的魏斯伯格今天像是抓鳥機器，他從第7洞起連續打下9個博蒂，這是歐巡賽不曾見過的連續9鳥，可惜今天大會採行較佳位規則，允許球員可以拾球擦拭，置球續打，所以魏斯伯格無法成為紀錄保持者。但他從原本落後6桿出發，變成領先1桿。
暫居第2的是去年贏得美國名人賽冠軍的魏列特，他以67桿完賽，總計133桿。法國的羅倫佐維拉和美國李皮斯基同以135桿並列第3。
台將只有呂偉智晉級。（資料照，記者趙新天攝）
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