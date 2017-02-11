NBA》I.湯瑪斯大讚新秀史馬特： 他就像冠軍隊伍需要的球員

塞爾提克在末節一舉攻下43分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克昨對戰拓荒者，塞爾提克在半場過後大爆發，末節更一舉攻下43分，最終以120：111氣走拓荒者。塞爾提克後衛I.湯馬斯（Isaiah Thomas）賽後大讚隊友史馬特（Marcus Smart），「就像冠軍隊伍需要的球員。」

此役塞爾提克2名主力克勞德（Jae Crowder）與畢爾（Bradley Beal）皆未上陣，I.湯馬斯（Isaiah Thomas）接受採訪時表示，今天的勝利也是球隊團結的表現，「當有人適逢低潮時，球隊應該更團結，並替他們贏得勝利，我們必須堅持，直到克勞德回到場上。」

I.湯瑪斯也大讚後衛史馬特（Marcus Smart）的表現，「是任何冠軍球隊都需要的球員」，史馬特對此則表示，今日有2位關鍵球員都因故缺陣，「有人需要在這時候站出來，我只是嘗試去當那個人。」

此役塞爾提克6人得分上雙，其中I.湯瑪斯繳出全場最高34分、罰球11投中10，而新秀史馬特也有18分、6籃板、5助攻、5抄截的全能表現，助球隊成功收下本季第34勝。

塞爾提克在贏得比賽後，目前以34勝19敗高居東部第2，與騎士隊只有2.5場差距，下場比賽將在台灣時間12日於11:00迎戰爵士。

史馬特。（美聯社）