網球》「他做很多好事」球王穆雷力挺貝克漢

2017/02/10 21:49

穆雷聲援貝克漢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前「足球金童」貝克漢（David Beckham）深陷假公益風波，而去年底榮膺爵士頭銜的英國球王穆雷（Andy Murray）則力挺貝克漢「他做了很多好事，在慈善事業上很有成就。」

貝克漢日前遭駭客公布私人電子郵件，被揭發多年投身公益活動只為了獲得騎士爵位，深陷假公益風波，而去年底被英國女皇授予爵士勳章的球王穆雷則力挺貝克漢。

「他在球場上贏得很多榮耀，也在慈善事業有所成就，雖然我對封爵一事沒有話語權，但我認為他做了很多好事。」穆雷也表示，去年曾與貝克漢的二兒子羅密歐（Romeo Beckham）切磋網球。

貝克漢深陷假公益風波。（資料照，法新社）

 

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