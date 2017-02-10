HBL》高國豪力壓田浩 松山13連勝強勢晉級
2017/02/10 21:21
松山高國豪。（記者王藝菘攝）
〔記者廖聿偉／新莊報導〕本屆唯一不敗之師松山高中，今再現強大實力，全隊4人得分上雙，三節打完已取得23分領先，末節雙方換上板凳球員磨練，勝負提早底定，終場松山高中83：62大勝高苑工商，資格賽迄今取得13連勝，率先晉級決賽。
此役高國豪貢獻21分、7助攻，強壓田浩的9分、6助攻，並率隊獲勝，面子、裡子全贏，但高國豪表示，「我並不在意田浩的表現，我在乎的是團隊。」
高苑高中全場發生20次失誤，一路處於落後，比數逐漸擴大，教練廖浚暉透露，賽前就擬定策略，若分數被拉開就會以練兵為主，讓低年級的選手能上場磨練。」
高苑田浩。（記者王藝菘攝）
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