熱火挑戰本季聯盟最長13連勝 今日賽事預告與轉播

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HBL八強賽將進入最後2天賽程，四強決賽門票將出爐，也請持續鎖定自由體育，關注最新戰況。

NBA賽事，今要挑戰本季聯盟最長13連勝的熱火將作客布魯克林對決籃網，籃網則在林書豪持續缺陣的情況下，勝場數尚未來到兩位數，勢必將有番苦戰，勇士今將對決排名西部第6的灰熊，精彩對抗不容錯過。

NBA例行賽

08:30 馬刺 VS. 活塞

08:30 熱火 VS. 籃網（緯來體育）

09:00 勇士 VS. 灰熊（FOX體育）

HBL八強賽

男子組

14:00 東山高中 VS. 泰山高中（FOX體育二台）

15:40 東泰高中 VS. 南湖高中（FOX體育二台）

17:20 南山高中 VS. 高苑工商（FOX體育二台）

19:00 松山高中 VS. 能仁家商（FOX體育二台）

女子組

12:20 北一女中 VS. 普門高中（FOX體育二台）

13:00 南山高中 VS. 南湖高中

14:40 永仁高中 VS. 滬江高中

16:20 苗栗高商 VS. 淡水商工

SBL例行賽

15:00 台啤 VS. 勇士（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

17:00 裕隆 VS. 璞園（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

19:00 達欣 VS. 金酒（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）