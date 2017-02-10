HBL》南山復仇成功 五連勝進決賽

南山李家慷（右）。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕衛冕軍南山高中於預賽和複賽都不敵能仁家商，今於第三度交手總算找到剋敵之道，南山全場以超過五成的命中率、飆進11顆三分彈，隊長李家慷則包辦5顆，攻下全場最高21分，帶領南山高中82：71擊敗能仁家商，復仇成功，準決賽五連勝取得決賽門票。

上半場雙方形成拉鋸戰，南山僅取得2分領先，但第三節南山外線發飆，單節投進6顆三分球，拉出12：0的攻勢，奠定勝基。

能仁主力射手謝亞軒於複賽對南山攻下36分，此役許時清特別設計戰術，防堵謝亞軒飆分，收到成效，此役謝亞軒僅貢獻13分，還發生全場最多的5次失誤。

能仁謝亞軒（圖左）。（記者王藝菘攝）