SBL》周儀翔雙十表現 達欣末節壓倒台銀
2017/02/10 22:47
周儀翔繳出雙十，率達欣穩居龍頭。（記者黃志源攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕SBL高雄巨蛋本週第一天賽程壓軸登場的是「爐主尬龍頭」組合，由墊底的台銀面對戰績最好的達欣隊，台銀無緣上演爆冷戲碼，達欣終場以83：71獲勝。
台銀一路苦追，仍維持雙位數差距，中場前以31：47落後，達欣周儀翔前三節就貢獻17分，搭配布拉15分，進入最後一節前，達欣仍握有14領先。
台銀末節開始一波9：2攻勢，縮小到個位分差，周儀翔則適時做出反擊，林宜輝倒數兩分鐘前，連下5分，拉開到12分差，立下勝負分水嶺，達欣收下本季第18勝。
達欣周儀翔繳出21分、11籃板「雙十」數據，布拉則有20分進帳。
巨人布拉投籃。（記者黃志源攝）
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