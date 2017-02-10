經典賽》韓媒評台灣隊 這兩人必須提防

林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽3月即將點燃戰火，參賽的16國名單也紛紛出爐，台灣與荷蘭、南韓、以色列同組，南韓媒體分析台灣隊戰力指出，台灣隊打優於投，打線中必須提防的打者是林智勝和蔣智賢。

南韓「日刊體育」報導，台灣隊本屆經典賽徵召不順，大聯盟選手陳偉殷、王建民表態不參賽，許多旅美選手相繼宣布退出，連旅日好手陽岱鋼也辭退，缺少外援的情況下，國內也出現抵制徵召的情形，Lamigo桃猿不派員支援，這些因素都導致台灣隊投手戰力薄弱，打擊火力折損不少。

根據情蒐人員指出，中職去年出現3名4成打擊率以上的打者，全壘打產量更比前年提升20%以上，台灣媒體也曾撰文分析這種現象，懷疑在國際賽能否繳出一樣的表現，但該人員點名，南韓隊仍需小心林智勝和蔣智賢這兩名打者。

蔣智賢。（資料照，記者林正堃攝）