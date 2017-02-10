經典賽》韓媒評台灣隊 這兩人必須提防
2017/02/10 23:14
林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽3月即將點燃戰火，參賽的16國名單也紛紛出爐，台灣與荷蘭、南韓、以色列同組，南韓媒體分析台灣隊戰力指出，台灣隊打優於投，打線中必須提防的打者是林智勝和蔣智賢。
南韓「日刊體育」報導，台灣隊本屆經典賽徵召不順，大聯盟選手陳偉殷、王建民表態不參賽，許多旅美選手相繼宣布退出，連旅日好手陽岱鋼也辭退，缺少外援的情況下，國內也出現抵制徵召的情形，Lamigo桃猿不派員支援，這些因素都導致台灣隊投手戰力薄弱，打擊火力折損不少。
根據情蒐人員指出，中職去年出現3名4成打擊率以上的打者，全壘打產量更比前年提升20%以上，台灣媒體也曾撰文分析這種現象，懷疑在國際賽能否繳出一樣的表現，但該人員點名，南韓隊仍需小心林智勝和蔣智賢這兩名打者。
蔣智賢。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 經典賽》台灣隊今練球 澳洲當地媒體採訪郭總、大師兄
- 經典賽》台灣隊移地澳洲熱身賽 這次唱的真的是「國歌」（影音）
- 經典賽》委內瑞拉28人沒有他 卡布雷拉痛罵總管「騙子」
- 經典賽星度破表 181人次入選明星賽
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊熱開了 輝勝背靠背
推薦新聞
-
SBL》周儀翔雙十表現 達欣末節壓倒台銀2017/02/10 22:47
-
SBL Live》周儀翔飆21分 達欣輕取台銀穩坐龍頭2017/02/10 22:40
-
HBL》高國豪力壓田浩 松山13連勝強勢晉級2017/02/10 21:21
-
日職》一軍春訓唯一育成選手 宋家豪隨隊移往沖繩2017/02/10 19:55
-
HBL》衛冕軍淡商提前出局 南山感謝上天給機會2017/02/10 19:43