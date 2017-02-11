日職》陽岱鋼傷勢巨人謹慎 預計3月中恢復實戰

陽岱鋼。（資料照，取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕本季剛轉戰巨人的陽岱鋼，日前在春訓練習時，因為下半身緊繃的問題，提早離開球場，傷勢狀況不明，雖然昨天依舊恢復訓練，但《日刊體育》報導，他很可能不會出席今明兩天隊內的紅白實戰，並且推測，他大約在3月中才投入實戰練習。

日媒報導，因為擔心陽岱鋼下半身緊繃的問題，巨人已調整他的訓練菜單，對此，監督高橋由伸表示，如果有任何不是或是擔心受傷狀況，希望陽岱鋼可以不要勉強，並強調球團對於陽岱鋼的狀況相當謹慎，但未透露他受傷的程度。

至於紅白戰陽岱鋼是否登場，高橋表示，暫無規劃這個部分，預計不會登場，可能要等到3月中才有機會看到陽岱鋼參與實戰練習。