籃球》好糗！他想飛身灌籃 卻「灌」到籃板...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕目前正效力土耳其強職業籃球隊費內巴切（Fenerbahce）的前NBA球員達托梅（Luigi Datome），日前他在一場比賽中，原本要來個帥氣飛身灌籃，卻「灌」到籃板邊緣，當場糗翻天。

費內巴切在當地時間2月2日對上莫斯科中央陸軍籃球俱樂部（cska moscow），達托梅接獲隊友傳球時，切入籃下準備來個飛身灌籃，未料卻「灌」到籃板邊邊，達托梅還整個摔到在地，這球也入選最新一集的「Shaqtin' a fool（俠客烏龍球）」。

現年29歲的達托梅是義大利人，曾效力過活塞、塞爾提克，自2015年開始在費內巴切打球。

達托梅。（資料照，法新社）