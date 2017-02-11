NBA》「交易甜瓜與否他自己決定」禪師獲尼克老闆力挺
2017/02/11 10:10
尼克總管傑克森。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）近期企圖交易當家球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），兩人也不斷透過媒體喊話，關係交惡。但儘管如此，老闆多蘭（James Dolan）選擇力挺禪師，並表示不會因此而開除他。
多蘭表示，傑克森還有兩年半的合約，如果這一季結束後，雙方都能決定是否要跳出合約，但他不會做此決定。多蘭還說，前兩季都錯過季後賽，傑克森需要更多時間才能改善球隊現況。
而本季傑克森對於安東尼頗有微詞，並想將他交易出去。對此多蘭表示，不會向傑克森表態要留住安東尼，「這是在干預傑克森，這是他的工作。我雇用傑克森時就曾承諾他，會讓他有完全的自治權。」
尼克老闆多蘭（美聯社）
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