NBA》鬧場風波 尼克老闆暗指歐克利酗酒
2017/02/11 09:00
尼克老闆多蘭。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕前尼克球星歐克利（Charles Oakley）幾天前與尼克老闆多蘭（James Dolan）發生爭執，而後與保全發生衝突，遭驅逐出場並被逮捕。而今日多蘭表示，歐克利很可能有酗酒問題。
多蘭今日錄製ESPN的廣播節目，談到前幾天的衝突事件時表示，未來會禁止歐克利到麥迪遜廣場花園看球，並認為他有酗酒的毛病。
「也許歐克利也不知道，但我認為他的情緒控管有問題，或許他有酒精方面的問題，我不清楚，但他那些辱罵和粗魯的舉止，都是不當的行為。但我們不會永久禁止他，只要他能克服這些問題，麥迪遜廣場花園將會歡迎他回來看球。」
而歐克利在聽到多蘭的說法後，感到相當不滿，他透過發言人表示，這些指控很不尊重且是對他的汙辱。「多蘭試圖對尼克傳奇球星做出不實的指控。歐克利很受人愛戴，我很驕傲他是我的朋友。」
歐克利（資料照，美聯社）
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