NBA》讓老大記住！《ESPN》回顧林來瘋交手黑曼巴（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕林書豪在尼克時期所帶起的「林來瘋」至今已經5年，而5年前的今天，林書豪所效力的尼克在麥迪遜廣場花園迎戰「老大」Kobe所率領的紫金大軍，該場比賽林書豪攻下38分，帶領球隊以92：85獲勝，今天《ESPN》也以數篇專題報導，帶大家回顧這值得紀念的時光。

《ESPN》專題中強調，林書豪所帶起的「林來瘋」對於NBA來說，具有一定程度的象徵意義，回憶起當年林書豪與Kobe（Kobe Bryant）交鋒的夜晚，仍讓不少球迷印象深刻。

該場比賽，林書豪拿下38分7助攻，寫下當時生涯得分新高，且力壓Kobe的34分，率領球隊獲勝。賽後Kobe表示，在這場比賽前他根本不知道誰是林書豪，什麼是「林來瘋」，現在他知道了。而「火車男孩」拜能（Andrew Bynum）也在賽後告訴記者，「他（林書豪）真的很受歡迎，今天的比賽又更增添他的人氣，或許能讓他在這聯盟再打個10年。」

林書豪。（取自ESPN）