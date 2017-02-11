中職》桃猿、羅德亞洲門戶交流賽 首場先發陣容在這裡

Lamigo桃猿隊林樺慶（中）進行投手守備練習。（記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿將於台灣時間今天中午12點，在石垣市中央運動公園棒球場與千葉羅德進行「亞洲門戶交流賽」第1場，兩隊各由林樺慶、大嶺祐太擔任先發投手，先發陣容如下：

Lamigo桃猿：

第1棒 游擊手 林承飛

第2棒 二壘手 馮健庭

第3棒 ＤＨ 王柏融

第4棒 左外野 朱育賢

第5棒 右外野 陽耀勳

第6棒 捕手 劉時豪

第7棒 一壘手 楊岱均

第8棒 中外野 林政億

第9棒 三壘手 梁家榮

投手 林樺慶

千葉羅德：

第1棒 二壘手 中村獎吾

第2棒 三壘手 大嶺翔太

第3棒 一壘手 高濱卓也

第4棒 ＤＨ 井上晴哉

第5棒 左外野 肘井龍藏

第6棒 右外野 加藤翔平

第7棒 游擊手 平澤大河

第8棒 捕手 吉田裕太

第9棒 中外野 柴田講平

投手 大嶺祐太

Lamigo桃猿隊王柏融。（記者陳志曲攝）