NBA》太陽灰熊激烈衝突 3人遭罰46萬元（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太陽前日作客灰熊主場時，與對手發生嚴重衝突，兩隊共有6人收到技術犯規，並有3人遭驅逐出場，今日聯盟也對三名球員各開罰15000美元（約新台幣46萬元）。而另一名太陽球員蘭恩（Alex Len）則因離開板凳區加入戰局而遭到禁賽一場的處分。

此衝突是因為第四節時，灰熊丹尼爾斯（Troy Daniels）在要到犯規完成四分打後，對著防守他的太陽後衛布克（Devin Booker）噴垃圾話，此舉引來太陽球員A.威廉斯（Alan Williams）不滿，之後雙方球隊互相推擠，爆發激烈衝突。

之後丹尼爾斯以及太陽尤利斯（Tyler Ulis）、克里斯（Marquese Chriss）三人遭驅逐出場，今聯盟各罰三人1萬5000美金（約新台幣46萬元）以示警惕。而蘭恩今日遭到禁賽，對上公牛的比賽將不會出賽。