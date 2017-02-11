NBA》勇士明戰雷霆 柯爾：應把KD的付出跟轉隊分開看
2017/02/11 11:30
杜蘭特（左）、柯爾（右）（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕明天勇士將要造訪奧克拉荷馬，這也是杜蘭特（Kevin Durant）在加盟勇士後首度回到雷霆主場。杜蘭特本人已做好心理準備，而教練柯爾（Steve Kerr）與杜蘭特母親汪達（Wanda Durant）則期盼球迷不要太過激烈。
杜蘭特效力雷霆8個賽季，因此他的離開讓許多雷霆球迷傷透了心。外界也都預期明天的比賽，杜蘭特將會收到球迷激烈的反應跟噓聲。
對此柯爾表示，「這對我們來說很容易，但我不知道杜蘭特怎麼想，以他的立場來說，明天的比賽是蠻奇怪的。我知道杜蘭特對那座城市意義重大，他在那裡付出很多，所以我認為球迷應該將他的付出與轉隊分開來看，這樣是最好的情況。」
而杜蘭特母親汪達也發表看法，「我知道雷霆球迷當時多支持他，所以杜蘭特離開時，他們才會如此失望，我能預期明天的場面，但我還是希望球迷能給他一些關愛。」
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