CBA》台將又遭暴力對待！胡瓏貿被剪刀腳夾頭（影音）

胡瓏貿。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕繼林志傑先前遭北京隊翟曉川揮拳後，又有台將在CBA遭暴力相向。效力福建隊的台灣球員胡瓏貿遭八一隊韓碩用剪刀腳攻擊頭部，另一名八一隊球員曹岩也上前推了胡瓏貿一把，最後在隊友勸阻下，沒有釀成更大衝突，終場福建以108：105擊敗八一。

昨天比賽第3節還剩6分鐘時，八一球員韓碩與胡瓏貿為爭搶籃板球，兩人撞成一團後倒地，韓碩疑似先出手勾助胡瓏貿手臂，胡瓏貿倒地後，他又用腳夾住胡的頭部，裁判前往關切後，兩人才分開。

胡瓏貿隨後還遭八一球員曹岩推了一把，其他球員隨及上場勸架，才未釀成更大衝突。裁判最後給了出腳的韓碩一次惡意犯規，推人的曹岩則被吹奪權犯規。

（影片取自網路）