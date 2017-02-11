韓職》涉賭博又架設非法賭博網站 三星強投遭判刑

前三星獅投手安志晚。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕前三星獅強投安志晚曾與紅雀隊投手吳昇桓等人到澳門賭博，他又被南韓檢方發現架設非法賭博網站，當地法院判處安志晚8個月有期徒刑，緩刑2年。

《韓聯社》報導，南韓檢方調查，安志晚去年2月借給他的朋友1.65億韓圜（約新台幣447萬元），協助架設非法賭博網站，不過他沒有直接參與經營。南韓地方法院9日判安志晚8個月有期徒刑，緩刑2年，並要做120小時的社區服務。

安志晚涉及架設非法賭博網站一事曝光後，三星獅在去年7月向KBO聯盟要求與他中止合約。安志晚目前無限期暫停棒球活動。