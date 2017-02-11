韓職》涉賭博又架設非法賭博網站 三星強投遭判刑
2017/02/11 09:57
前三星獅投手安志晚。（記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕前三星獅強投安志晚曾與紅雀隊投手吳昇桓等人到澳門賭博，他又被南韓檢方發現架設非法賭博網站，當地法院判處安志晚8個月有期徒刑，緩刑2年。
《韓聯社》報導，南韓檢方調查，安志晚去年2月借給他的朋友1.65億韓圜（約新台幣447萬元），協助架設非法賭博網站，不過他沒有直接參與經營。南韓地方法院9日判安志晚8個月有期徒刑，緩刑2年，並要做120小時的社區服務。
安志晚涉及架設非法賭博網站一事曝光後，三星獅在去年7月向KBO聯盟要求與他中止合約。安志晚目前無限期暫停棒球活動。
相關新聞
- 韓職》4年4億大合約回鍋 李大浩：球迷需要我
- 韓職》12強國手打假球遭終身禁賽 台美日也無法去
- MLB》李大浩4年肥約回韓職 年薪是大聯盟的3倍
- MLB》放棄數10億肥約 韓球員簽小聯盟約追夢
- 韓職》曾是大聯盟頂級新秀 KT巫師洋砲車禍身亡
推薦新聞
-
日職》伊東勤：厲害的前輩還很多 能入選名人堂不好意思2017/02/11 11:08
-
高爾夫》伍茲決定不參加Genesis 公開賽和本田菁英賽2017/02/11 11:01
-
NBA》噓不噓KD由他們去 魏少：對我來說沒意義2017/02/11 10:29
-
NBA》「交易甜瓜與否他自己決定」禪師獲尼克老闆力挺2017/02/11 10:10
-
NBA》鬧場風波 尼克老闆暗指歐克利酗酒2017/02/11 09:00