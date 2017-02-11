NBA》戴維斯超高命中率 轟垮灰狼拿逆轉勝
2017/02/11 12:41
戴維斯轟42分，率鵜鶘逆轉灰狼。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日上演絕地大反攻，打完第一節原先還落後灰狼12分，之後最大差距一度到15分，但後來靠著戴維斯（Anthony Davis）與哈勒戴（Jrue Holiday）的火燙手感，下半場成功追分，終場以122：106逆轉地主灰狼。
鵜鶘今天出手命中率6成，三分命中率也有48%，兩者皆勝過灰狼。而戴維斯22投16中，命中率高達72%，拿下全場最高42分及13籃板，這是他本季第6次得分破40。哈勒戴表現也十分出色，14投10中，拿下25分、12助攻，兩人都拿下雙十，率隊逆轉成功。
而灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）在第三節時一口氣拿了3次犯規，他因此先下場休息，而鵜鶘也把握機會急起直追。
湯斯攻下36分、8籃板，威金斯（Andrew Wiggins）貢獻29分、3抄截，「西班牙金童」盧比歐（Ricky Rubio）則挹注15分、12籃板。此役灰狼吞下第34敗，在西部排名倒數第三，鵜鶘則領先灰狼一名。
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