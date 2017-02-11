NBA》噓不噓KD由他們去 魏少：對我來說沒意義

杜蘭特（右）轉戰勇士前與魏斯布魯克是隊友。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士將在明天前往雷霆主場踢館，杜蘭特離隊後的愛恨情仇又再度被挑起，日前面對媒體詢問，前隊友魏斯布魯克淡定表示，不在意球迷是否以噓聲伺候杜蘭特，也認為比賽氣氛會和平常一樣。

杜蘭特（Kevin Durant）將來訪踢館，前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）談到相關話題，反應平靜，「比賽的氣氛應該就和平常比賽一樣」至於會希望球迷如何回應杜蘭特的到來，魏少則說：「他們自己決定，隨便他們要怎麼做。這對我來說沒有任何意義，這就是場籃球賽，我們要盡全力去競爭。」

至於杜蘭特，他先前強調已對球迷的反應做好心理準備，可能會獲得不少噓聲，也清楚自己的離開確實對球迷的心理造成一些傷害，「一切我都能承受」。

魏斯布魯克。（資料照，USA Today Sports）