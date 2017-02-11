CBA》胡瓏貿遭剪刀腳夾頭 竟有中國球迷稱他打球髒（影音）
2017/02/11 10:41
〔體育中心／綜合報導〕效力福建隊的台灣球員胡瓏貿，昨遭八一隊韓碩用剪刀腳攻擊頭部，引起球迷熱議，竟有部分中國球迷卻到胡瓏貿的微博稱他打球很髒。
胡瓏貿遭韓碩用剪刀腳攻擊頭部，隨後還遭另名八一隊球員曹岩也上前推了胡瓏貿一把，裁判最後判韓碩一次惡意犯規，曹岩則被吹奪權犯規。
這起事件引起許多網友討論，有球迷就說，「我看到的好像是韓碩倒地之後先是拽著人家胳膊，然後又剪刀腳夾人家腦袋...這麼做有點不地道吧！」、「中立球迷表示：錯在韓碩。胡瓏貿一腳沒踹上去已經很克制了。」、「這叫打球？八一就是來打架的」
不過，竟有中國球迷到胡瓏貿的微博留言，「你先學學怎麼做人吧，太髒了你」、「想好好打球首先學學怎麼做人！」不過也立即遭其他中國網友圍剿，「實話。八一球迷全跑去胡瓏貿微博罵他髒，也是醉了，眼睛瞎了。」；另有中國球迷則幫加油打氣，「相信你在籃球的道路上會越走越遠。加油！」
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胡瓏貿。（資料照，記者黃耀徵攝）
有中國球迷到胡瓏貿的微博留言，「你先學學怎麼做人吧，太髒了你」。（圖片取自微博）
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