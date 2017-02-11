中職》台日交流話題十足「猿王翔破」T恤販賣區亮相

桃猿與羅德聯名商品「猿王翔破」T恤在商品區亮相。。（記者徐正揚攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿與千葉羅德的「亞洲門戶交流賽」第1場，將於台灣時間今天中午12點在石垣市中央運動公園棒球場舉行，兩隊正在做賽前練習，場外也開始進行準備工作，球迷入場通道旁掛起石垣市製作的「歡迎來到石垣島！」大型帆布，位於三壘側的販賣區陸續陳列出羅德、桃猿的球隊商品，包括石垣島限定販售的兩隊聯名T恤「猿王翔破」，不少提早到場的球迷對桃猿的商品感到好奇。

石垣島歡迎Lamigo桃猿大型帆布。（記者徐正揚攝）

「亞洲門戶交流賽2017」海報。（記者徐正揚攝）

提早抵達石垣島球場的羅德球迷，陸續在三壘側Lamigo桃猿商品區前參觀。（記者徐正揚攝）