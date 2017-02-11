NBA》送熱火本季聯盟最長13連勝 連主場球迷都噓籃網
2017/02/11 11:01
T.強森。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕已苦吞11連敗的「爐主」籃網，今在主場遭遇聯盟狀況最火燙的12連勝熱火，儘管打了快3節好球，卻晚節不保，最終仍以99：108輸球，對第10勝依舊望洋興嘆，也讓熱火成為本季連勝場次最長的球隊。
上次籃網同樣是在11連敗後宰鵜鶘開胡，此役拚谷底反彈，前兩節尚能以53：49領先，易籃後甚至一度取得9分差優勢，只是第3節後段再度崩盤，進入末節時反以72：74落後，之後也再未能逆轉成功。
籃網以B.羅培茲（B. Lopez）拿下30分最高。熱火則以替補出陣的大前鋒J.強森（J. Johnson）取得26分最出色。
籃網迄今仍是聯盟唯一未滿10勝的弱旅，今在手握勝券下又遭逆轉，也惹惱主場球迷，頻頻在場邊替敵人吶喊：「熱火加油！」
籃網布克（右）。（美聯社）
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