高爾夫》伍茲決定不參加Genesis 公開賽和本田菁英賽
2017/02/11 11:01
「老虎」伍茲。（資料照，美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕上週在杜拜退賽的「老虎」伍茲，經過幾天休息之後，背部痙攣的情況仍舊出現，今天他宣布將不會參加下週的Genesis 公開賽和本田菁英賽。
伍茲在他的官網上說：「我的醫生建議我，不要參加接下來兩週的比賽，持續接受治療，讓我的背部平靜下來。這不是我希望或想要經歷的事情，無法參加為我的基金會募款的Genesis公開賽，令我非常失望，本田菁英賽更是在我的故鄉舉辦的比賽。我要感謝Genesis企業的支持，我們會有絕佳的1週。」
伍茲表示，他仍會到洛杉磯支持PGA比賽週邊的活動，但下次出賽的計畫仍要看背部復原的情況而定。
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