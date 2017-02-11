日職》伊東勤：厲害的前輩還很多 能入選名人堂不好意思

伊東勤。（記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕千葉羅德總教練伊東勤於元月16日與星野仙一、平松政次入選野球殿（日本棒球名人堂），他謙稱很意外，也對前輩們不好意思，如果今年能帶領球隊拿到冠軍，結果就更完美。

伊東指出，沒想到能入選名人堂，因為球員時期很認真打球，還是覺得很開心也很榮幸，只是比他認真、厲害的前輩還有很多，他們都還沒拿到，讓他很不好意思。

伊東自2013年起執掌羅德兵符，三度率隊打進季後賽，他認為，雖然棒球非常奇妙，很多時候未必會有預期的結果，今年若能帶隊拿到冠軍，那就更完美了。